Covid, strage senza fine:ancora un decesso a Monte San Giacomo E' il terzo decesso in 11 giorni nel piccolo comune del Vallo di Diano

Una drammatica Domenica delle Palme per la comunità di Monte San Giacomo che, in 11 giorni, regsitra la sua terza vittima del Covid. Non ce l'ha fatta un 75enne deceduto presso l’ospedale Curto di Polla dove era ricoverato. Sale a 54 il numero delle persone che hanno perso la vita nel Vallo di Diano dall’inizio della pandemia. "Un'altra brutta notizia per la nostra comunità, che ci rattrista il giorno delle Palme. Sentite condoglianze alla moglie Maria, ai figli Antonello, Pasquale e a tutta la famiglia per perdita del caro Mario. In questo triste momento di dolore la comunità si stringe comossa a tutti loro." Ha scritto l'amministrazione.