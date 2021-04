A Maiori inaugurato il centro vaccinale dell'esercito Presente anche il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè

L’Esercito Italiano, presente a Maiori con il Drive Trough Difesa (DTD) per i tamponi dal 25 novembre, oggi a Maiori passa dalla fase di screening del Covid-19 alla fase di prevenzione con l’inaugurazione del Presidio vaccinale della Difesa (PVD), di concerto con l’Azienda sanitaria di Salerno. Saranno presenti nel centro vaccinale un ufficiale medico e 2 sottufficiali infermieri dell’Esercito, pronti a vaccinare più di 100 persone al giorno.

Presente all'inaugurazione anche il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè che a proposito dei vaccini ha detto: "Abbiamo plasmato il sistema della Difesa all'emergenza sanitaria: siamo impegnati in tutta Italia per garantire le vaccinazioni nel più breve tempo possibile con un dispositivo che attraverso il Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa garantisce in tempi rapidissimi laddove ci sia la necessità, di poter vaccinare. L'efficienza del piano messo a sistema dal Generale Figliuolo si riscontra nei numeri e nella realtà: nel mese di marzo è quadruplicata la percentuale di italiani vaccinati, sinonimo che il cambio di passo c'è stato. Ma ancora non è abbastanza, bisogna fare di più per raggiungere l'obiettivo delle 500.000 somministrazioni al giorno".