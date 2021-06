Non ci sono più pazienti, chiude il reparto Covid dell'ospedale Ruggi Salerno respira, niente più accessi alla struttura modulare per i pazienti gravi

Da oltre una settimana non arrivavano più pazienti, in linea con il trend degli ultimi mesi che vede un netto calo di contagi e ricoveri. Ed ora, finalmente, chiude il reparto modulare Covid allestito nei pressi dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. Il personale può tornare ad occuparsi anche di altre patologie, che purtroppo non sono scomparse e necessitano sempre di assistenza.

La decisione del management testimonia anche un forte atto simbolico, con il quale la città prova a mettersi alle spalle i momenti più duri della pandemia. Mesi difficili e complicati tra lutti, guarigioni e un lavoro al servizio dei pazienti che non si è mai fermato.

Il reparto Covid modulare di Salerno, realizzato dalla Regione Campania in poche settimane, è finito al centro di una serie di polemiche prima sui costi e poi sull'allestimento.

Ora, però, conta solo l'aspetto sanitario: non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva, finalmente il reparto può chiudere. E, si spera, per non riaprire più nemmeno nei mesi a venire.