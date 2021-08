Tartarughe caretta caretta: le prime schiuse nel salernitano Le tartarughe raggiungono il mare dalla spiaggia di Ascea

In questo anno da record per i nidi di caretta caretta nel salernitano, mai così tanti, le emozioni non sono finite. I volontari di Tartarughe Marine in Campania hanno immortalato infatti le prime schiuse sulle spiagge. In queste ore è toccato ad un nido di Ascea. Le piccole testuggini, tra lo stupore dei presenti, hanno raggiunto il mare. Intanto continua il lavoro dei tanti volontari per monitorare i tanti nidi sul territorio e garantirne la sicurezza.