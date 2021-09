Salerno, il Comune cerca volontari per contrastare gli incivili dei rifiuti Il bando di Salerno Pulita: si cercano associazioni per controllare e multare i cafoni

Il Comune di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, sperimenterà un'attività di controllo sul territorio per ridurre il fenomeno dell'errata raccolta differenziata. Lo fa sapere in una nota l'amministrazione di palazzo di città.

Salerno Pulita ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una manifestazione di interesse per individuare associazioni di volontariato cui affidare "l’attività di controllo e sanzionamento in materia di rifiuti nelle varie zone della città, a supporto degli agenti della polizia municipale, per efficentare il servizi di pulizia della città", come evidenziato dalla società partecipata.

"Un'attività, questa, già programmata dall' amministrazione comunale ma, tuttavia, slittata inevitabilmente a causa della pandemia", si sottolinea dal municipio salernitano.