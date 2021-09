Allerta meteo per la parte meridionale della provincia di Salerno Criticità gialla su Piana del Sele, Tanagro e Cilento

Allerta gialla prorogata fino alle ore 20 di domenica 5 settembre su diversi territori della provincia di Salerno. La protezione civile regionale ha emanato l'avviso di criticità per le zone 6,7 e 8 della Campania.

Coinvolti, in particolare, i territori della Piana del Sele, del Cilento e del Tanagro dove gli esperti di Palazzo Santa Lucia prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente? intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali. Le precipitazioni potrebbero essere localmente anche molto intense, a causa dell'elevata instabilità atmosferica, che sta caratterizzando l'attuale periodo climatico? e che rende difficilmente prevedibili, nello spazio e nel tempo, i fenomeni temporaleschi previsti su tutte le zone di allerta della regione e per tutta la durata dell'avviso.

I rovesci e temporali attesi saranno caratterizzati da un'elevata rapidità di evoluzione. Possibili fulmini, grandine e raffiche di vento in più punti del territorio", come si legge nell'avviso diramato dalla protezione civile regionale della Campania.