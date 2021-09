Federica lotta per la vita, le Fiamme Gialle "combattono" con lei La 31enne salernitana dovrà affrontare un delicato e costoso intervento: gara di solidarietà

La vita le ha messo di fronte una prova durissima. Ma Federica Stefania Casini non l’affronterà da sola. Insieme alle 31enne salernitana, capitano e pilota di aerei del Nucleo Aeronavale della Guardia di Finanza, oltre ai familiari e agli amici di sempre, ci sarà tutto il mondo delle Fiamme Gialle. Con una nota a firma del generale di brigata Alessandro Carrozzo, il comando operativo aereonavale ha promosso una iniziativa di solidarietà per contribuire alle cure necessarie per provare a vincere la partita della vita. Dal 2019 Federica Stefania Casini combatte contro una grave patologia per la quale il prossimo 29 settembre dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico presso l’International Neuroscience Institute di Hannover, in Germania. “Il costo dell’operazione, a seconda della durata della degenza, oscilla tra i 50 e i 70mila euro, ed è a totale carico del paziente”, si legge nella nota diffusa dal comando operativo aeronavale delle Fiamme Gialle, nella quale si fa riferimento anche al “moto di solidarietà manifestato da tutti i colleghi”. Sentimenti da cui è scaturito il desiderio di promuovere la raccolta di fondi tra tutti i componenti del reparto aeronavale di proiezione, “per dare un segno tangibile di empatia, solidarietà e vicinanza al giovane Ufficiale, in un momento di reale e vitale bisogno”.

La raccolta, come riportato nel documento, terminerà entro il 30 settembre e, chi vorrà, potrà partecipare attraverso un bonifico bancario sul conto corrente intestato a Federica Stefania Casini, aperto presso la Banca Popolare del Cassinate ed individuato al seguente codice IBAN: IT05 P053 7274 3700 0001 1029 876.

Anche a Salerno in tanti hanno rilanciato l’iniziativa. Tra gli altri anche l’ex presidente della Provincia di Salerno, Alfonso Andria che attraverso ai social ha chiesto di sostenere la battaglia della famiglia Casini. «A seconda delle possibilità di ciascuno e anche attraverso piccoli versamenti, è necessario raggiungere la cifra occorrente per il delicato intervento chirurgico cui Federica Casini deve essere sottoposta entro pochi giorni a Hannover. Grazie».