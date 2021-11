Covid a Bellizzi, contagi tra i bimbi delle materne: alunni in quarantena Nuovi positivi a Marina di Camerota: nel Comune salgono a 18 i casi attivi

Ancora contagi nel salernitano. Nuovi positivi sono emersi in diversi comuni della provincia, non si arresta il contagio tra i banchi di scuola. A Bellizzi nuovi casi sono stati registrati nei plessi delle due scuole materne, Gorga e Granese.

Dopo i positivi emersi ieri mattina a Gorga, alcune classi sono state messe quarantena e l'Usca e il dipartimento di prevenzione Asl hanno proceduto con i tamponi a tutti i bambini e del personale scolastico che risulta abbia avuto contatti con i positivi. Le lezioni procedono dunque in dad.

Un ultetiore caso positivo è stato rilevato anche al plesso Granese. Un' intera classe da domani andrà in quarantena in attesa di fare i tamponi pediatrici per tutti.

"Voglio comunque tranquillizzare tutti i genitori e la comunità che i 5 bambini stanno tutti bene. Non avvertono sintomi particolari. - ha scritto il sindaco Mimmo Volpe - Pertanto il plesso Gorga resta chiuso fino a nuove disposizioni, al plesso Granese solo una classe resterà a casa. In queste ore si stanno effettuando le sanificazioni ai due plessi. In ogni caso siamo operativi e seguiamo congiuntamente con la dirigenza scolastica, l'usca e il dipartimento di prevenzione collettiva Asl Salerno ogni attività di prevenzione."

Aumentano i contagi anche a Camerota. L'Asl ha appena comunicato la positività a covid-19 di 3 cittadini di Marina di Camerota e ha disposto l'isolamento domiciliare per 7 persone. Inoltre, è stata disposta la sorveglianza attiva per 10 cittadini di Marina di Camerota perchè contatti di caso covid positivo residente in un Comune limitrofo. Si attendono gli esiti di altri tamponi. Attualmente, sono 18 i casi attivi nel comune: 3 a Camerota Capoluogo e 15 a Marina di Camerota.