Lutto a Ascea: muore bidella 57enne positiva al Covid Si era sottoposta a vaccinazione, il contagio in famiglia

Dolore ad Ascea per la morte della 57enne Lucia Graziuso. L'operatrice scolastica aveva contratto il Covid 19. E' deceduta questa mattina all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove era stata trasferita poche ore prima per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era risultata positiva circa una decina di giorni fa, insieme ad altri suoi familiari.

Tutto sarebbe nato da un focolaio ristretto che non ha coinvolto la scuola materna di Ascea dove la 57enne lavorava. L’intera comunità si è stretta attorno ai familiari unitamente all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, la donna era stimata e ben voluta da tutti.

Intanto diminuiscono seppur di poco i nuovi positivi al Covid in Campania e cala la curva dei contagi. Il virus fa registrare 830 casi su 27.580 tamponi esaminati, 39 in meno di ieri, mentre il tasso di positività si attesta al 3,01%, come riportato dal consueto bollettino regionale giornaliero, sei i decessi, mentre cala il numero dei ricoveri ospedalieri.