Covid a Fisciano: insegnante positiva, tamponi ad alunni e personale scolastico Attivata la Dad per quattro classi

Ancora contagi nelle scuole del Salernitano. E' risulatata positiva al Covid 19 un'insegnante in servizio presso la scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi “Rubino Nicodemi" di Fisciano e “Don Alfonso De Caro" di Lancusi. Il sindaco Vincenzo Sessa, sentito il dirigente medico del dipartimento di prevenzione collettiva ed i dirigenti scolastici degli Istituti, ha quindi disposto la sanificazione dei locali. Inoltre, per l'istituto Nicodemi è stata disposta la sorveglianza con testing di tutti gli alunni frequentanti le classi 1D e 2D della scuola secondaria di primo grado del plesso del plesso di Calvanico, e di tutti gli alunni frequentanti le classi 2 A e 2 C della scuola secondaria di primo grado del plesso di Lancusi. Saranno sottoposti allo screening anche il personale docente ed ATA venuto in contatto con l’insegnante.

Sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente USCA e a partire da domani, lunedì 15 novembre, sarà attivata, per le classi interessate, la didattica a distanza.

Intanto, da domani riprendono in presenza le lezioni alle scuole medie di Marina. Elementari e Infanzia sospese fino a mercoledì 17 novembre.