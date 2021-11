Vietri sul Mare piange un'altra vittima del Coronavirus Nel Comune si registrano 2 nuovi positivi, aumentano i casi anche a Camerota

Il contagio da Covid19 si allarga nel Salernitano e si registrano, ancora, vittime del virus. Oggi, purtroppo, anche Vietri sul Mare registra il decesso di una cittadina deceduta dopo aver contratto il Covid. E' l'ottava vittima in città. Il comune della Costiera registra anche altri due nuovi positivi, sono attualmente 16 i casi attivi in città.

"Siamo vicini al dolore della famiglia - ha scritto il sindaco Giovanni De Simone - invito tutti ad utilizzare le mascherine, evitare gli assembramenti e continuare le vaccinazioni".

Intanto, aumentano i contagi anche nel comune di Camerota. L'Asl ha comunicato la positività di altri 2 cittadini della frazione di Marina di Camerota e ha disposto l'isolamento domiciliare per 3 cittadini ritenuti contatti di caso positivo.

Nelle prossime ore saranno resi noti gli esiti di altri tamponi. "Si prega di continuare a rispettare le norme anticovid in vigore", scrivono dall'amministrazione. Sono attualmente 26 i casi attivi in città.

Buone notizie, invece, da Centola dove sono risultati negativi al tampone molecolare i due bambini risultati, invece, positivi al test rapido sabato. E' stata prorogata fino a mercoledì 17 l'attività didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado nel plesso di Centola Capoluogo per la presenza di alcuni alunni ancora positivi.