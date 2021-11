Scuola: protesta degli studenti anche a Salerno, mille in piazza Chiedono investimenti sulla sicurezza delle strutture e un miglioramento dei trasporti

Sono scesi in piazza oggi anche gli studenti salernitani, manifestazioni in tutta Italia organizzate dall'Unione degli studenti, associazione studentesca italiana. Il corteo è partito da Lungomare Trieste intorno alle 10.

Circa un migliaio di ragazzi hanno raggiunto il capoluogo dalle diverse province salernitane. «Il 19 novembre – si legge nel comunicato stampa diffuso dall'associazione studentesca – scende in piazza la generazione che si è ritrovata la scuola sepolta dalle macerie che le istituzioni, dal nazionale al locale, ci hanno lasciato». La richiesta dei giovanissimi è una scuola sicura e inclusiva che sfrutti i fondi a disposizione per investimenti destinati a mettere in sicurezza le strutture prestando particolare attenzione anche alla salute psicologica dei ragazzi. I giovanissimi protestano anche per ottenere miglioramenti sui trasporti.

“Siamo gli studenti che, dopo due anni di pandemia, ritornano a scuola com'è stata lasciata precedentemente, con tutte le problematiche strutturali preesistenti”chiosa la nota dell'Associazione studentesca.