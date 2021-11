Aumentano i casi Covid a Scala: attivata la Dad per scuola primaria e secondaria Sono 22 i positivi in città: tra questi diversi minori e un assessore comunale

Aumentano i contagi a Scala. Nel comune, ad oggi, sono 22 i cittadini risultati positivi al Coronavirus. Diversi i contagi tra i banchi di scuola. Il sindaco Luigi Mansi, a seguito dei diversi casi emersi tra gli alunni e il personale docente dell'Istituto comprensivo di Ravello-Scala, ha firmato una nuova ordinanza con la quale si sospendono le attività scolastiche in presenza per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria, tranne che per la Scuola dell'Infanzia "in attesa delle indagini epidemiologiche e comunque fino alla cessazione dell'emergenza in essere", si legge nel documento.

Solo nella giornata di oggi sono stati rilevati 9 nuovi contagi. Di cui quattro minori e un genitore C.F., regolarmente vaccinato con doppia dose, e altri due minori rientranti nel tracciamento scolastico della classe quinta primaria dell' Istituto Scolastico. Ad esser risultati positivi al test antigenico anche l'assessore comunale Salvatore Bottone e la moglie.

"Si precisa che si è ancora in attesa di ricevere l' esito dei tamponi molecolari, ai quali si sono sottoposti anche i quattro minori, effettuati venerdì scorso e che sono in lavorazione presso l'Istituto Zooprofilattico di Portici, e che i minori contagiati hanno effettuato il test antigenico in quanto hanno presentato lievi sintomi influenzali durante la giornata di ieri", hanno precisano dall'amministrazione.