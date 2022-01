Eboli, accordo sui tamponi: gratis oppure a prezzi calmierati per la scuola Intesa tra il Comune e il Consorzio farmaceutico

Accordo tra amministrazione comunale e consorzio farmaceutico per tamponi antigenici gratis o a costi calmierati alla popolazione scolastica. Dopo una interlocuzione tra il sindaco Mario Conte, l’assessore Antonio Corsetto ed il presidente del Consorzio farmaceutico Romeo Nese, quest’ultimo ha dato la disponibilità a venire incontro alle difficoltà della popolazione ebolitana.

«Ringrazio il presidente Nese perché, dopo la vicenda delle telecamere nelle due farmacie, ci dimostra ancora una volta la sua disponibilità nei confronti della città di Eboli - ha dichiarato l’assessore Corsetto -. Anzi occorre ringraziare anche il consigliere Marianna Villecco e il consigliere Pasquale Ruocco per aver segnalato tale necessità».

Sarà dunque possibile dal martedì al venerdì tra le 9 e le 13, nelle due farmacie comunali (quella di via Bachelet e quella a Corno d’oro), effettuare i tamponi antigenici gratis per la popolazione scolastica delle medie e superiori per coloro che presenteranno ricetta medica, ma saranno applicate tariffe calmierate per tutti gli studenti a partire dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. Precisamente: scuola dell’Infanzia e primaria i tamponi costeranno 4 euro invece di 8; scuola media e scuole superiori al costo di 6 euro invece di 15.

Nel caso in cui le richieste fossero tali da non rendere sufficiente l’orario antimeridiano si verificherà la possibilità di rendere il servizio anche durante l’orario pomeridiano.