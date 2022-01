Contursi Terme: positivi due dipendenti, chiuso il comune. Al via lo screening 41 nuovi contagi a Mercato San Severino: sono 440 i cittadini attualmente positivi

Positivi due dipendenti comunali di Contursi Terme, chiuso il comune: al via lo screening. Dopo la notizia della positività al virus di due dipendenti, il sindaco ha firmato una specifica ordinanza e, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle necessarie verifiche sanitarie, ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali per la giornata di oggi, giovedì 27 gennaio al fine di consentire la sanificazione dei locali comunali.

Al via, inoltre, allo screening su base volontaria mediante test rapidi di tutto il personale dipendente nonchè di tutti coloro che, a diverso titolo, prestano la loro attività presso la sede comunale.

"Nella giornata di oggi saranno assicurati i soli servizi indispensabili e la trattazione di atti urgenti ed improcrastinabili. Lo screening sarà effettuato, a partire dalle ore 15 e fino alle ore 17, da personale specializzato della Croce Rossa Italiana con la collaborazione del comitato di Serre, unità territoriale di Contursi Terme", fanno sapere dall'amministrazione.

Dall'ultimo bollettino reso noto dal Comune, sono 95 i cittadini attualmente positivi.

Intanto, 41 nuovi positivi si registrano a Mercato San Severino dove si contano anche 51 guarigioni. Sono 440 i cittadini attualmente contagiati.