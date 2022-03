Mobilità via mare, tornano i collegamenti dal Cilento alle Eolie Attivi da Sapri dal 16 giugno al 29 agosto

Tornano i collegamenti marittimi dal Cilento alle Isole Eolie, dal 16 giugno al 29 agosto. In 4 ore, dunque, dalla Campania si arriva all’arcipelago siciliano anche solo per trascorrere una giornata e tornare indietro. “Abbiamo adottato la logica che da sempre promuoviamo per le isole del golfo di Napoli - illustra l’amministratore Alicost, Fabio Gentile - permettendo di vivere le bellezze delle Eolie anche per una sola giornata, partendo da Sapri in pieno Cilento”.

I collegamenti saranno attivi dal 16 giugno fino al 29 agosto, ma e’ già possibile prenotarsi online. La linea marittima da Sapri alle Eolie avrà come primo orario di partenza 9.40 per raggiungere Stromboli in appena due ore (h. 11.40) Panarea in meno di 3 ore (h. 12.15), Salina in 3 ore (h. 12.40), Vulcano in meno di 4 ore (h. 13.10) e Lipari in 4 ore (h. 11.40). Il ritorno ? Sempre giornaliero. Da Stromboli alle 17.30 per poi arrivare a Sapri alle 19.45. Al rientro nel Cilento sarà a disposizione un servizio navetta gratuito dal porto alla stazione.

Servizi esclusivi a bordo di unità moderne e confortevoli, a favore del green e con la massima attenzione verso il cliente; dagli schermi sintonizzati sui principali canali al Wi-fi disponibile per tutta la durata della tratta, bar attivo e massima efficienza e facilitazioni all’imbarco anche per passeggeri a mobilità ridotta. Sicurezza marittima e velocità nei trasporti sono garantiti per una vacanza in Sicilia, con costi ragionevoli per un’intera famiglia. Sono infatti previste agevolazioni per i più piccoli. I bambini al di sotto di quattro anni possono usufruire di imbarco gratuito, mentre da quattro a dodici anni pagheranno biglietto ridotto. Infine anche gli animali sono ammessi, basta indicarne la presenza in fase di prenotazione.