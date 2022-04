A lutto il commercio salernitano: è morto Matteo Spirito Il titolare dello storico negozio di giocattoli ha peso la vita in un incidente in moto

Non ce l'ha fatta Matteo Spirito, titolare dell'omonimo e storico negozio di giocattoli salernitano di via Portanova. Dopo diversi giorni di lotta si è spento in seguito ad un grave incidente stradale in moto. Scompare un altro storico esercente della città, il mondo del commercio è a lutto. Dolore tra familiari, amici e i tanti clienti che negli anni hanno affollato l'esercizio commerciale.