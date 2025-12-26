Terrore a Castiglione del Genovesi: sindaco picchiato con un bastone La fascia tricolore è stata trasportata in ospedale a Salerno

Paura a Castiglione del Genovesi dove in serata è stato aggredito il sindaco Carmine Siano. La fascia tricolore, intorno alle 20.45, è stato avvicinato in strada da uno sconosciuto che lo ha colpito ripetutamente con un bastone. Siano ha riportato diverse ferite alla testa, alle braccia e alla gambe, rendendo necessario il trasferimento in ospedale a Salerno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno che sono ora al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto e individuare l’autore dell’aggressione che avrebbe agito a volto coperto. Al momento i motivi del raid sono ancora sconosciuti. Sotto choc la comunità dei Picentini per un grave episodio di violenza.