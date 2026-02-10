Salernitana-Casarano 3-0, Molina: "Non molleremo, vogliamo raggiungere la B" L'attaccante albiceleste: "Il mister voleva uno che facesse la guerra, mi sono fatto trovare pronto"

La Salernitana albiceleste trova un’alta firma. Juan Ignacio Molina si prende la scena. Salernitana-Casarano 3-0 si apre con la sua firma: “Achik mi ha messo un cross spettacolare, volevo fare gol”. La sorpresa di formazione lancia segnali importanti: “Dovevamo dare qualcosa in più, partire più aggressivi dall'inizio. Il mister mi ha chiesto sacrificio, e il portiere ha fatto due grandi parate, ma sono contento della vittoria. Dobbiamo migliorare tutti, dare ognuno il proprio contributo. Fisicamente sto bene, ero un po’ stanco perché in fase di ripiegamento mi sono sacrificato, ma sto bene. Mi alleno sempre al massimo dando sempre tutto, e poi quando non ce la faccio più cedo il posto a un altro che può contribuire a gara in corso. Poi ho la fortuna di avere dalla mia parte un gruppo che spinge forte, che ha qualità, che ha fame di emergere”.

“Non molleremo mai”

Nonostante il ritardo, Molina spinge in alto i granata: “Non molleremo mai. Vogliamo lottare tutti insieme per il grande obiettivo che abbiamo. Questa è una grandissima piazza, che non merita questa categoria, proveremo a raggiungere l’obiettivo che tutti hanno in mente. Dopo Cerignola abbiamo voltato pagina, consapevoli della situazione e di una sconfitta che ci ha lasciato il segno. Però ci siamo subiti proiettati su questa sfida, dando il massimo in allenamento. Abbiamo parlato tutti insieme perchè volevamo la vittoria, ritrovare la fiducia”. Poi sulla trattativa che l’ha portato a Salerno: “E’ nata da un giorno all’altro, il direttore mi ha dato questa grande opportunità, sapevo che sarebbe stata difficile per la situazione, ma io voglio crescere poco a poco. Mi ha detto che aveva bisogno di uno che faceva la guerra, che lottava, che aveva queste caratteristiche e non ho dubitato nemmeno un secondo”.