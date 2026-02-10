Salernitana-Casarano 3-0. Di Bari: "Fatta una grande partita, puniti da episodi" E sul rigore revocato: "Non condivido la scelta dell'arbitro"

"Se uno guarda il risultato finale e non la partita pensa che c'è stata una sola squadra in campo. Prima del secondo e terzo gol ci sono stati degli episodi che ci hanno condannato. Fino a quel momento eravamo stati perfetti contro una squadra fortissima. Se fossimo stati bravi a fare l'1-1, forse, sarebbe cambiata la partita". Lo ha detto l'allenatore del Casarano, Vito Di Bari al termine del match perso 3-0 sul campo della Salernitana.

Il tecnico ha parlato anche degli episodi: "Non condivido la scelta dell'arbitro sul rigore non concesso dopo aver rivisto l'azione al FVS. Non condivido la conduzione della partita: mi ritrovo espulso senza aver fatto nulla. Ma sono contento della prova spavalda fatta dai ragazzi. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, quando avevamo palla abbiamo dominato", ha aggiunto l'allenatore del Casarano.

"Il secondo e il terzo gol sono stati errori individuali. Nel primo gol non siamo stati bravi a marcare in area di rigore. Su alcuni aspetti bisogna migliorare, non dobbiamo perdere la testa dopo un rigore non concesso o un gol subito. Ma sto rivedendo un Casarano spavaldo, è normale che c'è qualcosa da migliorare ma sono fiducioso".

Sui singoli: "Grandolfo non doveva essere nemmeno convocato, non si è mai allenato con la squadra negli ultimi dieci giorni. Ha una lesione alla schiena. Gli ho chiesto la disponibilità di giocare l'ultimo quarto d'ora ma non è al meglio. Nonostante le assenze i ragazzi hanno fatto una grande prestazione".