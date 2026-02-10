Salernitana-Casarano 3-0, Raffaele: "Risposta da uomini! Stagione non è finita" Il tecnico in sala stampa: "Si riparte da oggi! Ingiusto parlare di crisi, i fischi bruciano"

“Risposta da uomini veri”. Giuseppe Raffaele lancia messaggi forti. Al termine di Salernitana-Casarano 3-0, il tecnico applaude la sua squadra: “Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita importante e hanno risposto da grandi uomini e grandi professionisti. Potevamo fare meglio nel primo tempo, poi nel corso del secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni per chiudere la partita. C’è stato l’episodio del rigore che ci ha messo in serio rischio. Da lì la squadra ha cambiato marcia. Sono felice per la risposta ferma, decisa, importante. Da qui si riparte, con questa voglia, con questa fame, con questa personalità. Ora dobbiamo capire tutti che ci attendono partite difficili, sapendo che ogni sfida è una battaglia”.

“La stagione non è finita”

Molto più lunga la riflessione sul momento e sugli obiettivi: “Non è giusto parlare di crisi. Dispiace che si metta in discussione integrità dei rapporti tra me, la squadra e la società. Se poi dobbiamo vincerle tutte è un discorso. Se invece si realizza che noi siamo una squadra di rincorsa allora tutto è diverso. Siamo terzi in classifica, abbiamo avvicinato il Catania ma anche guardarci alle spalle. L’anno non è finito, se noi dobbiamo arrivare come dobbiamo arrivare ai playoff tutto può cambiare. Poi c’è una squadra che ci precede e sta viaggiando a ritmo di record. Dobbiamo arrivare alla fine per giocarci tutto”. Sui fischi, Raffaele è perentorio: “Nel calcio c’è solo il rettangolo verde per far capire determinate cose. Noi oggi ci siamo riusciti. Faremo di tutto per trasformare i fischi in applausi. Non sono una persona che molla”.

Applausi per Molina

Il tecnico applaude la prova dell’argentino: “Quando il direttore mi ha proposto Molina lo abbiamo subito condiviso. Era in crescita, l’ho visto pronto. Sapevo che poteva darmi 60’ di grande continuità sia in attacco ma anche in fase di non possesso. Ha fatto una grande partita, ora allenandosi deve arrivare ai 90’ totali. Sottolineo la sua prova perché è stata importante”.