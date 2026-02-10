Salernitana-Casarano 3-0: "Vittoria importante, serve la fiducia dei tifosi" L'attaccante fa doppietta: "Non siamo guariti ma ora serve fare bene nel derby"

Una doppietta per scacciare la paura. Facundo Lescano chiude i conti con la sfortuna. La doppietta permette alla Salernitana di stendere il Casarano con il 3-0: “E’ importante la vittoria e poi per un attaccante segnare è un bene. Fare gol è il mio mestiere ma lo faccio sempre pensando al bene primario che resta la squadra. Siamo contenti della prova e di una vittoria pesante. Oggi ci è girata bene, noi abbiamo segnato mentre loro non sono riusciti ad essere pericolosi. Poi nel secondo tempo abbiamo colpito e chiuso la partita. Sul rigore siamo stati fortunati con l’Fvs. A volte bisogna anche essere fortunati come non siamo stati con il Giugliano. Dedico i gol alla mia fidanzata e alla società”.

“Ora il derby”

Lescano analizza il momento granata: “Non siamo ancora guariti. Se siamo terzi in classifica è perché meritiamo questo piazzamento. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare al derby. Ora pensiamo a lavorare, cercare di essere continui, approcciando il derby con personalità anche per dare una gioia ai tifosi”. Infine sui fischi e sulla contestazione: “Dobbiamo riconquistarci la fiducia dei tifosi. Sono liberi di pensare ciò che vogliono anche se non ci hanno mai fatto mancare l’apporto”.