FOTO – Salernitana, non basta la vittoria al 90'. La Curva esplode: "Indegni" Squadra ancora una volta rifiutata. E dagli spalti compare lo striscione esposto nel post-Cerignola

Il clima di contestazione non si smorza. Salernitana-Casarano 3-0 era il possibile ramoscello d’ulivo offerto dalla squadra alla tifoseria. Dopo i cori contro Danilo Iervolino e Daniele Faggiano, la Curva Sud Siberiano alza la voce e i toni al triplice fischio finale. I cori contro il patron e contro i calciatori riecheggiano forte, con gli ultras che indirizzano messaggi tutt’altro che dolci a Lescano e compagni, chiedendo di tirare fuori gli attributi. Giuseppe Raffaele raduna la squadra e la porta verso la Curva Sud Siberiano che espone un messaggio durissimo: “Indegni”, lo stesso che aveva accolto il pullman sociale dopo Cerignola. Il tecnico risponde riservando applausi ai supporters prima di fare dietrofront e tornare negli spogliatoi. E mentre la Curva Sud Siberiano canta forte contro i calciatori, dalla tribuna si sollevano timidi applausi. La Salernitana vince ma non festeggia. Ora il derby con la Cavese.