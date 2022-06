Volontari ripuliscono la spiaggia della Baia: "Sabbia coperta da sigarette" L'intervento di Voglio un Mondo Pulito: rimossi oltre 66kg di rifiuti

Ancora un fine settimana all'insegna della tutela ambientale per i ragazzi di Voglio un Mondo Pulito. Protagonista dell'ultimo clean up la Baia di Salerno, luogo amato da cittadini e turisti e particolarmente frequentato soprattutto nei mesi estivi.

Ancora un'amara sopresa per i volontari che sabato mattina hanno preso parte all'ennesimo intervento di bonifica. Degli oltre 66 kg di rifiuti rimossi, spiccano i ribattezzati “rifiuti estivi”, ovvero principalmente mozziconi di sigarette, cannucce e palette di gelati. Rifiuti "presenti in spiaggia solo quando l’essere umano ricompare a frequentarle in maniera assidua", spiegano dal gruppo.

Per l'intervento di pulizia sono stati formati due gruppi. Uno si è occupato del parcheggio "ridotto peggio di una discarica", denunciano i ragazzi, l’altro gruppo si è occupato di rimuovere quante più sigarette possibili dalla spiaggia. "Inutile dire che anche quest’anno la sabbia è coperta di cicche che sono pericolosissime per l’ecosistema marino", l'amaro commento.

Nel dettaglio, ecco quanto è stato rimosso: Indifferenziato 36,8Kg, plastica 9Kg, vetro 13,2Kg, metalli 5,3Kg, cicche di sigarette 1Kg, cannucce e palettine 1Kg

"Sono tanti i video che girano in rete sui danni che le cannucce recano alla fauna marina (più famosi sono quelli sulle Caretta caretta) ma nonostante questo, ancora se ne trovano troppe. Per i mozziconi invece, vi riportiamo un pezzo di un’inchiesta fatta da Marevivo: «Se pensiamo che un singolo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri di acqua - si legge nel documento di Marevivo - e che il filtro, non essendo biodegradabile, si scompone e sminuzza rimanendo nel mare per sempre con il suo carico di sostanze altamente tossiche - possiamo comprendere l'immane portata delle conseguenze di un gesto solo apparentemente trascurabile come quello di disfarsi di un mozzicone». Riprendo una frase che adottiamo da tempo, riassumiamo dicendo:

“Una parte di te sa già come fare cambiagesto”, l'appello lanciato da Voglio un Mondo Pulito.