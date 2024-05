Poliziotto salernitano accoltellato a Milano riceve la visita della Meloni Il presidente del consiglio si è recata in ospedale

Il poliziotto salernitano accoltellato nella stazione di Lambrate a Milano, mentre era in servizio, ha ricevuto la visita del premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio è stata al Niguarda per incontrare il vice ispettore Christian Di Martino, è stata poi accolta dal direttore generale dell'ospedale e ha incontrato i familiari dell'agente, facendogli visita per pochi minuti.