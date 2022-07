Cilento, mare e tintarella per i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro I due ex calciatori sono stati visti a Baia degli Infreschi

Vacanze cilentane per i fratelli Cannavaro. I due ex calciatori, Fabio e Paolo, hanno scelto Porto Infreschi, a Marina di Camerota per una giornata di relax. I due hanno deciso di godersi una delle spiagge più suggestive e incontaminate della costa cilentana.

L'ex campione del Mondo nel 2006 ed oggi allenatore di calcio, seppure ancora in attesa di sistemazione, ha raggiunto Porto Infreschi insieme al fratello Paolo, anche lui ex difensore e collaboratore tecnico proprio del fratello durante l'esperienza cinese con il Guangzhou.

La loro presenza non è passata inosservata. Tanti gli scatti fotografici con i tifosi presenti in spiaggia.