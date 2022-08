Giornata sacrificio del lavoro italiano nel mondo: "Marcinelle mai dimenticata" Il messaggio del presidente della provincia di Salerno Michele Strianese e del sindaco Napoli

L'8 agosto si celebra la "Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo", istituita in memoria della tragedia mineraria di Marcinelle del 1956, per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro e del sacrificio di tutti i nostri connazionali morti sul lavoro in patria ed all'estero.

"Il triste ricordo di Marcinelle è ancora vivo - ha detto il Presidente Michele Strianese e l'Amministrazione Provinciale - Un incendio divampa nella miniera di carbone del Bois du Cazier. Una tragedia che in Belgio non ha precedenti e che causa la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani. Intrappolati nella miniera senza via di scampo, i minatori vengono uccisi dalle esalazioni di gas."

"Nella "Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo" rendiamo omaggio alle vittime della tragedia di Marcinelle. Allo stesso tempo esprimiamo gratitudine ed ammirazione per tutti le lavoratrici ed i lavoratori italiani che con la loro fatica ed il loro ingegno hanno onorato l'identità ed il genio italiano in ogni continente"; il messaggio del sindaco Vincenzo Npaoli