Galleria Minori-Maiori: 18 milioni per realizzare l’opera, pubblicato il bando Si avvia l'iter per la realizzazione del nuovo tracciato, alternativo alla strada “Amalfitana”

Rivoluzione viabilità in costiera amalfitana. É stato pubblicato da Anas il bando di gara per l’appalto integrato relativo ai lavori di realizzazione di una galleria tra i comuni di Maiori e Minori, una variante alla strada statale 163 “Amalfitana”, in località Torre Mezzacapo.

L’importo dell’appalto, finanziato dalla Regione Campania, è di oltre 18 milioni di euro.

Un unico "waterfront"

Si avvia dunque l'iter per la realizzazione di un nuovo tracciato, di una lunghezza complessiva pari a circa 730 metri.

“L’opera - sottolineano da Anas e Regione - comporterà evidenti benefici per la circolazione stradale della zona costiera, l’eliminazione dell’attuale semaforo, oltre che garantire un’importante attrattiva turistica grazie alla riqualificazione della zona del lungomare”.

Il bando prevede la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e l’esecuzione dell’intervento.

A seguito delle fasi di redazione del progetto, verranno avviati i lavori veri e propri, la cui durata è fissata in 600 giorni.

Partecipare al bando

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 09/11/2022.

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.