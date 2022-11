Maltempo Cilento: danni, allagamenti e disagi ad Agropoli e Castellabate Frana una collina nel comune di Benvenuti al Sud, problemi anche in altre città

Il maltempo colpisce duramente la zona del Cilento. I forti rovesci di questi ultimi giorni hanno arrecato danni e disagi su tutto il territorio campano. I problemi principali in queste ore si stanno verificando a Castellabate, dove a causa dell'intensità dei fenomeni atmosferisci si è verificata una frana a Madonna della Scala. Fortunatamente non si sono rilevati danni a persone o strutture, pur creando disagi sul piano della viabilità. Ma l'acqua ha invaso praticamente tutto il comune di Benvenuti al Sud, dove ora si contano i danni.

«Tutta la cittadinanza è invitata a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare qualsiasi spostamento non necessario ed urgente.

Si tratta di una seria calamità naturale», si legge sulla pagina ufficiale del Comune di Castellabate. «Si consiglia di abbandonare scantinati e/o interrati e piani terranei più a rischio allagamenti. Sono in corso gli interventi e operazioni su tutto il territorio per la sicurezza, per cui si richiede la massima collaborazione da parte di tutti, anche per non intralciare le operazioni».

Bomba d'acqua su Agropoli

Dall'altra parte, ad Agropoli, la bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città ha creato forti disagi alla viabilità, con diverse segnalazioni ai Vigili del Fuoco, oberati di lavoro fin dalle prime ore della mattinata. Gli allagamenti sono stati registrati in diverse aree periferiche e in prossimità del centro cittadino, con vari scantinati e garage raggiunti dall'acqua a causa dell'intensità e della continuità dei rovesci. Fortunatamente anche ad Agropoli non si sono verificati incidenti a persone. Ricordiamo che nella giornata di ieri la protezione civile ha diramato l'allerta meteo di colore arancione con validità fino alle 6 di domenica mattina.

Il matempo non dà tregua al Cilento

Sempre in Cilento, due giorni fa si sono abbattute due trombe d'aria su Paestum, creando danni minori al patrimonio e, fortunatamente, senza conseguenze per le persone. In ogni caso si consiglia di adottare un atteggiamento di prudenza. Da parte della Protezione Civile è stata chieesta l'attivazione dei Centri operativi comunali e l'attuazione di tutte le norme previste per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico.