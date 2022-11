Rubinetti a secco a Salerno per nuovi interventi sulla rete idrica Due giorni di disagi: ecco dove e quando mancherà l'acqua

Nuovi interventi di manutenzione sulla rete idrica in città. La Salerno Sistemi ha comunicato che, al fine di eseguire i lvori, già domani, martedì 29 novembre, sarà sospesa l’erogazione idrica, dalle ore 10 alle ore 14, nelle seguenti strade:

Via Guglielmo Vacca

Via Onofrio Galdieri

Via Gaetano Nunziante

Via Antonio Ruotolo

Via Francesco De Vita

Il giorno dopo, 30 novembre, per la manutenzione in Via Pietro Summonte angolo Via Eliodoro Lombardi, niente acqua, dalle ore 11 alle ore 16, alle seguenti strade e traverse limitrofe: