Muore al Ruggi durante la Tac, i familiari sporgono denuncia L'uomo sarebbe stato visitato otto ore dopo il suo arrivo in pronto soccorso

Sono intenzionati ad andare fino in fondo i familiari di un 68enne deceduto nell'ospedale di Salerno. L'uomo, come riporta il quotidiano “Il Mattino”, sarebbe stato visitato soltanto dopo otto ore dal suo arrivo al pronto soccorso. Il 68enne è stato stroncato da un infarto mentre stava effettuando la Tac. I familiari hanno sporto denuncia per capire se la gestione del paziente sia stata corretta o se ci siano responsabilità da parte dei sanitari dell'ospedale.