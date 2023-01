Tre sospensioni idriche a Salerno per nuovi interventi di manutenzione alla rete Ecco dove e quando mancherà l'acqua: la nota di Salerno Sistemi

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica della città. Il gruppo Salerno Sistemi ha reso note le zone che saranno interessate dalle sospensioni idriche, il prossimo mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio.

Mercoledì 1 febbraio dalle ore 10 alle ore 18.30, al fine di eseguire intervento di manutenzione in Via Pietro Summonte angolo Via Cappello Vecchio, sarà sospesa l’erogazione idrica alla seguente strada e traverse limitrofe: via Cappello Vecchio.

Giovedì 2 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 16, al fine di eseguire intervento di manutenzione in Via Giuseppe Bufano altezza civico n 17, sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Giuseppe Bufano, via Vincenzo Bello, Piazza G. C. Gloriosi.

Venerdì 3 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 16, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Pietro Summonte angolo Via Eliodoro Lombardi sarà’ sospesa l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via E. A. Mario, Via Eliodoro Lombardi, Via Pietro Summonte, Via Domenico Vassalli, Via Alda Borrelli, Via Giulio Tesauro dal civ. n° 54 al civ. n° 62.