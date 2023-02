Dolore e lacrime a Capaccio per la morte della 16enne Roberta Pastore Era una campionessa di taekwondo. La scuola la ricorda: "Ora sei un angelo del paradiso"

Lacrime e dolore a Capaccio Paestum che oggi ha dato l'addio a Roberta Pastore, una ragazza di soli 16 anni, morta prematuramente. Nella frazione Gromola i funerali, piena la chiesa di Santa Maria Goretti. Roberta era una sportiva molto promettente. Il padre gestisce una palestra ad Albanella. La 16enne era cintura nera e campionessa di taekwondo. Un lutto che ha gettato nello sconforto familiari e amici.

Il messaggio di cordoglio della scuola di Roberta

Anche la scuola frequentata dalla giovane Roberta, l'Ipsar Piranesi di Capaccio Paestum, l'ha voluta ricordare con un messaggio. “Non ci sono parole per esprimere una tale tragedia... mai si dovrebbero raccontare. Nulla si può dire, solo il dolore ha voce. Eri splendida, solare, brava, bellissima. Sei ora un Angelo del Paradiso. Aiuta la tua famiglia, le tue amiche, i tuoi amici ad accettare il tuo non essere più con noi, aiutaci a trovare conforto, perché in nulla riusciamo a trovare un perché”.

Cordoglio anche dalla Fita

Cordoglio anche dalla Fita (Federazione italiana taekwondo), il presidente Angelo Cito ha scritto: “Oggi ci ha lasciato prematuramente, a soli 16 anni, la nostra cintura nera e Campionessa italiana di norme Roberta. Il suo sorriso rimarrà sempre nel cuore di tutti noi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da tutta la FITA vanno alla famiglia Pastore, alla mamma Irene, al papà Valentino, ai fratelli Umberto e Luca e al maestro Antonio Marrone. Riposa in pace giovane Campionessa”.