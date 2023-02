Due tac fuori uso all'Umberto I, caos sanità nell'agro nocerino-sarnese Pazienti dirottati nelle altre strutture ospedaliere del territorio

La sanità continua a rappresentare un problema per buona parte della provincia di Salerno. All'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, infatti, si registra il guasto di due tac.

Gli strumenti diagnosici sono andati fuori uso a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, creando non pochi disagi per il personale sanitario e, soprattutto, per i pazienti.

Non senza difficoltà, le persone sono state dirottate presso altre strutture ospedaliere del territorio. Intanto si attende l'intervento dei tecnici per ripristinare le tac e provare così a dare risposte ai pazienti in attesa.