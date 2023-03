Troppi incidenti in Costiera, Vietri: "Sentiero degli Dei va messo in sicurezza" L’appello: Necessario intervenire tempestivamente per salvaguardare l’incolumità degli escursionisti

Troppi incidenti in Costa d'Amalfi. Arriva l'appello alla messa in sicurezza del Sentiero degli Dei della deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri, eletta nel collegio uninominale Agro-Costiera Amalfitana, a seguito dell’intervento del Corpo del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per salvare una turista statunitense rimasta bloccata, a causa della frattura della caviglia, durante un’escursione.

La nota

"L’ennesimo incidente verificatosi, ieri, sul Sentiero degli Dei rappresenta un nuovo campanello d’allarme che non va sottovalutato a tutela, in primis, dell’incolumità degli escursionisti ma anche dell’immagine di tutta la Costiera Amalfitana”, dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Basta leggere gli articoli di stampa degli ultimi mesi - se non degli ultimi anni - per capire l’urgenza di un intervento complessivo per la messa in sicurezza del Sentiero degli Dei, che versa in condizioni di pericolo elevate".

"In alcuni punti - sottolinea Vietri - mancano i parapetti, quelli esistenti sono in legno ed usurati dalla pioggia e dal cattivo tempo e quindi insicuri; in determinati tratti ci sono precipizi con protezioni minime; la pavimentazione è in terra e non livellata quindi è molto facile cadere; inoltre, non è attivo un punto attrezzato di pronto soccorso in loco (come già denunciato dalla sottoscritta con il senatore Antonio Iannone). Eppure, con il sopraggiungere della stagione estiva, numerosissimi saranno i turisti che lo affolleranno”.



Per la deputata di FdI, dunque, “è necessario intervenire tempestivamente per salvaguardare l’incolumità degli escursionisti italiani e stranieri. Questi ultimi, in particolare, per via della situazione di degrado esistente, rischiano di trasferire anche una immagine negativa del Sentiero e della Costiera Amalfitana, che invece, grazie a tantissimi operatori, mantiene alta la tradizione dell’accoglienza turistica in uno dei luoghi più belli del mondo".

"Il mio appello è rivolto ai sindaci dei comuni interessati - Agerola, Praiano e Positano - affinchè lavorino in sinergia, anche con l’Asl di competenza, per mettere in campo tutte le iniziative utili per scongiurare situazioni di pericolo ed eventuali tragedie” conclude Vietri.