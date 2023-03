Giorno dell’Unità nazionale, Alfieri: Sono innamorato della nostra Costituzione Il messaggio del presidente della provincia di Salerno: “In essa c’è tutto: c’è il bene comune”

Si celebra oggi la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, istituita con legge 23 novembre 2012, n. 222. Il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri ha scritto un messaggio in occasione della ricorrenza.

"Donne e uomini liberi con la nostra Costituzione"

“Nel giorno in cui, il 17 marzo del 1861, veniva proclamata l’Unità d’Italia – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri - si celebra questa ricorrenza importante, tanto più in questo momento, per ribadire che niente e nessuno deve mettere in discussione l’unità nazionale e i suoi simboli né la nostra Carta fondamentale.

Io sono un innamorato della nostra Costituzione perché in essa c’è tutto: diritti e doveri, libertà e uguaglianza, solidarietà e partecipazione, lavoro e dignità. In una parola, c’è il bene comune. Lasciandoci guidare dai principi e dai valori che la sorreggono si è cittadini più consapevoli, donne e uomini più liberi."