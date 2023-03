Sanità, al "Fucito" di Mercato San Severino nuova sede per Endoscopia Operativa Rappresenta un'eccellenza curare le patologie neo-plastiche e pre-neoplastiche del tubo digerente

L'ospedale di Mercato San Severino sarà, presto, dotato di una nuova sede di Endoscopia Operativa. L'inaugurazione è in programma martedì 28 marzo alle 9.30 e vedrà anche la partecipazione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La struttura rappresenta un'importante risorsa in termini sanitari: sarà, infatti, possibile effettuare interventi per neoplasie delle vie biliari e del pancreas, esami eco-endoscopici con biopsie del fegato e del pancreas, oltre a svariati interventi innovativi che consentono attraverso pratiche mininvasive di curare le patologie neo-plastiche e pre-neoplastiche del tubo digerente. Il reparto, tra l'altro, rappresenta già un'eccellenza in quanto accoglie pazienti da tutti gli ospedali della regione, nella logica di fornire prestazioni di elevatissima professionalità ai cittadini della Campania, senza doverli costringere alla migrazione sanitaria. Il servizio funziona sulle 12 ore e assicura emergenze notturne e festive. A breve è prevista l'apertura di sei posti letto che consentiranno anche ai pazienti che provengono da fuori regione, di essere dignitosamente accolti e curati.