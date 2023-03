Bomba di grandine in autostrada: bloccato il raccordo Salerno-Avellino Problemi soprattutto tra Baronissi e Mercato San Severino per ghiaccio sulla carreggiata

Una grandinata straordinaria si è abbattuta in serata sulla provincia di Salerno. Una precipitazione improvvisa che ha provocato disagi alla viabilità soprattutto in autostrada. La grandine, infatti, ha costretto gli automobilisti a rallentare la propria corsa sia sul raccordo Salerno-Avellino che in alcuni tratti dell'A2. I disagi principali si registrano nel tratto tra Baronissi e Mercato San Severino. Ma, chiaramente, la circolazione ha subito rallentamenti sull'intera tratta. Si raccomanda prudenza alla guida soprattutto nei punti in cui vi è presenza di ghiaccio sulla carreggiata.

La Protezione civile della Regione Campania ieri aveva emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di lunedì 27 marzo.

L' avviso contiene, in particolare: - Allerta Gialla per fenomeni temporaleschi improvvisi, repentini e intensi anche accompagnati da fulmini e grandine sulle zone 3, 5, 6, 7, 8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) con conseguente criticità idrogeologica.

- Allerta meteo per venti forti occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato su tutto il territorio regionale.