Il mondo dell'imprenditoria a lutto: addio al presidente Ance Aies, Enzo Russo Aveva 56 anni, dal 2015 guidava i costruttori: da tempo lottava con energia e coraggio contro la Sla

Grave perdita per il mondo dell'imprenditoria di Salerno: a 56 anni è morto Enzo Russo, presidente di Ance Aies, l'associazione dei costruttori che guidava dal 2015.

Da anni lottava, con energia e coraggio, contro una forma degenerativa di Sla. Lascia la moglie Alessandra e la figlia Angela. Anni fa aveva subìto la tragedia della morte del figlio Raffaele.

"Costruttore di straordinaria sensibilità, alla sua impresa, la Russo Costruzioni, ora incaricata del restyling del Corso Vittorio Emanuele, si devono molte opere di strategica importanza sia in Campania che fuori dal territorio regionale", il ricordo di Ance Aies Salerno.

Il messaggio del presidente di Confindustria, Antonio Ferraioli

"Con commozione apprendo la triste notizia della scomparsa di Enzo Russo. Un imprenditore, un presidente, un uomo di grande coraggio e determinazione. La forza d’animo, la passione e la fermezza sono caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto, soprattutto nelle tante battaglie che ha dovuto affrontare e non si è mai arreso. Un esempio straordinario per tutti noi. Alla famiglia e ai colleghi dell’Associazione Ance Aies Salerno da lui presieduta - dalla sua costituzione fino ad oggi - va il più profondo cordoglio, a nome mio personale e di tutti gli imprenditori da me rappresentati", le parole del numero uno degli industriali salernitani.

Il ricordo del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli

"Esprimo dolore e cordoglio per la morte del costruttore Vincenzo Russo. È stato un imprenditore di grande valore ed un uomo straordinario per il coraggio con il quale ha affrontato la terribile malattia che l'ha condotto a morte prematura.

Il carissimo Enzo è stato un esempio luminoso del fare impresa con realizzazioni sempre di alta qualità. Prezioso anche il suo lavoro al servizio della categoria con numerosi e prestigiosi incarichi. Ai familiari, amici e collaboratori rivolgo fraterne condoglianze anche a nome della Civica Amministrazione e della Cittadinanza tutta", scrive la fascia tricolore.