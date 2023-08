Jennifer Lopez torna in Italia: vacanze in Costiera Amalfitana per la star Ha trascorso anche una serata a Capri, improvvisando un'esibizione

Il fascino della Costiera Amalfitana si è rivelato irresistibile anche per Jennifer Lopez. L'attrice e cantante latinoamericana in questi giorni è tornata nel suo luogo del cuore per trascorrere qualche giorno di vacanza. Dopo essere stata avvistata tra le strade di Capri, con tanto di esibizione a sorpresa notturna all'Anema e Core, oggi l'artista è tornata a Positano. A bordo un bolide del mare, il Pershing 43, ha lasciato l'isola azzurra insieme al suo staff, per fare rotta verso la Costiera Amalfitana. Già nel 2021, tra l'altro, la 54enne aveva scelto il mare della Divina per le sue vacanze.

Sui social l'artista ha dedicato anche un pensiero particolare all'Italia e alla cultura del Belpaese: la cantante si è ripresa in video durante un pranzo con il suo staff: alle spalle il mare luccicante della Divina e in primo piano un piatto di pasta. Ad accompagnare il video la celebre canzone "Mambo italiano". Ad un tratto la voce di Jennifer Lopez esclama sorridente "spaghetti, ravioli".

Una presenza che non è passata inosservata. In tanti, infatti, soprattutto a Capri hanno fatto a gara per strappare immortalare l'artista internazionale.