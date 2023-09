Ravello, cadono massi sulla statale: senso unico alternato a Castiglione Il provvedimento è stato adottato dall'Anas per consentire la messa in sicurezza

Il maltempo provoca danni in Costiera Amalfitana. Nel pomeriggio si è verificato il distacco di alcuni massi sulla strada statale 163 Amalfitana, in località Castiglione, nel comune di Ravello. «L'Anas comunica che, a causa della caduta di pietre sulla carreggiata nella strada statale 163, in località Castiglione, conseguenza delle forti piogge, la viabilità procede a senso unico alternato», ha fatto sapere il Comune di Ravello. Il provvedimento sarà in vigore nel tempo necessario a consentire lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza del costone roccioso.