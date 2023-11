Sicurezza e qualità della cura: patto tra Salerno, Avellino e Napoli Lo scopo è creare una rete di competenze diffuse con Ospedale dei Colli e Moscati

Si è tenuta oggi la prima giornata del corso di formazione “itinerante” organizzato dalla ASL Salerno, dall’AORN Ospedale dei Colli di Napoli e dall’AOSG Moscati di Avellino dal titolo “La misura della sicurezza e della qualità delle cure. Il monitoraggio continuo dei processi di clinica risk management”.

Il corso, moderato dal Direttore Amministrativo della ASL Salerno, il dott. Germano Perito, rappresenta la volontà delle aziende del sistema campano di confrontarsi su tematiche di grande interesse organizzativo, al fine di creare una rete di competenze diffuse a supporto del miglioramento continuo dei processi legati alla sicurezza delle cure per i pazienti.

Presso la sala conferenze, messa a disposizione dall’Ordine dei Medici di Salerno, ad aprire i lavori del corso è stato il Presidente dell’Agenas, il prof. Enrico Coscioni, alla presenza dei dipendenti e dei dirigenti delle tre Aziende coinvolte.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, l’on. Vincenzo Alaia, ha introdotto la sessione di lavoro il Direttore Generale, l’ing. Gennaro Sosto, facendo una panoramica generale sull’importanza strategica di rafforzare la cultura del rischio

nelle Aziende Sanitarie.

Si sono susseguiti poi gli interventi del dr. Loiudice dell’Agenas, che ha fotografato il passato, il presente e il futuro nazionale ed internazionale della normativa e dei processi evolutivi sulla sicurezza delle cure e della qualità.

Per l’ASL Salerno, hanno poi rappresentato le policy aziendali il Direttore Sanitario, il dr. Primo Sergianni e la dr.ssa Anna Bellissimo, insieme ai professionisti aziendali coinvolti nei percorsi della sicurezza dei pazienti e della gestione del rischio clinico. Il DA Perito ha poi tenuto un focus specifico sull’importanza della comunicazione nella gestione del rischio.

“Quest’esperienza di condivisione delle buone pratiche all’interno del perimetro del sistema sanitario regionale è un importante passaggio per costruire organizzazioni più sicure e più attente alla cura e all’assistenza dei pazienti” ha dichiarato il Direttore Generale Gennaro Sosto.

Prossimi appuntamenti fissati per le giornate del 12 dicembre a Napoli presso l’Ospedale dei Colli e per il 16 gennaio 2024 all’Aula magna dell’Ospedale Moscati di Avellino.