Maltempo a Salerno: strade come fiumi, disagi in diverse zone della città Uno dei punti più critici nel Rione Cappelle. Preoccupa il torrente Fusandola

Il maltempo torna a colpire la città di Salerno e la provincia. Danni e disagi si registrano nel capoluogo.

A causa delle abbondanti piogge, infatti, si sono registrati allagamenti in alcune zone della città. I problemi maggiori, in particolare, in Via dei Greci nei pressi del centro commerciale Le Cotoniere, dove l'acqua ha invaso la strada creando non pochi problemi alla circolazione. Ma altri allagamenti e straripamenti si segnalano anche a Cappelle.

Preoccupazione anche a Canalone dove il torrente Fusandola si è improvvisamente ingrossato.

Massima attenzione anche ai sottopasso in città.