Salerno: tantissimi i turisti in città per Luci d'Artista Pienone in centro, tanto entusiasmo tra i visitatori

Pienone a Salerno nel primo week end di dicembre per la manifestazione Luci d'Artista. Tantissimi i turisti che sono arrivati in città, da tutte le regioni d'Italia, previsti circa 100 bus nel fine settimana. Prese d'assalto per le vie del centro, tra le mete preferite dai visitatori Piazza Flavio Gioia e la Villa Comunale, tanto amata dalle famiglie e dai bambini.

Grande entusiamo per le nuove sitallazioni luminose. In città intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine, diverse le pattuglie in strada di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Non si sono registrati particolari disagi al traffico, più intenso nei pressi di Lungomare e Corso Vittorio Emanuele.