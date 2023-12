"Enjoy in app", su smartphone lo strumento per il turismo a Salerno L'iniziativa promossa da Fenailp

La Fenailp Turismo della provincia di Salerno ha promosso il progetto "Enjoy in Salerno - la provincia di Salerno in un’app".

"L’app Enjoy in Salerno, disponibile su Google Play App Store e PWA, ha l’obiettivo di offrire uno strumento di facile consultazione per turisti e residenti sull’offerta turistico-ricettiva, commerciale e culturale in provincia di Salerno, utile anche per creare una rete tra il commercio di vicinato, l’artigianato locale ed i servizi da promuovere sul territorio - spiegano i promotori dell'iniziativa -. Lo scopo è fornire al turista e a tutti coloro che vogliono programmare un soggiorno in provincia di Salerno, una mappa ragionata degli itinerari con tutte le specifiche utili per muoversi agevolmente sul territorio con particolare riferimento ai beni culturali ed ai siti archeologici, ai luoghi di interesse turistico ricettivo, agli eventi ed allo shopping di qualità".

L’iniziativa, patrocinata da Regione Campania, dall’Ente Provinciale, dal Comune di Salerno, dall’Autorità di sistema del Tirreno Centrale, da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno, verrà pubblicizzata a livello nazionale e locale con campagne digitali ed off-line, mirate ad una capillare diffusione del progetto.

Enjoy in Salerno è la prima di una serie di iniziative rientranti nel brand "Enjoy in Italy" promosso da Fenailp Turismo, che, partendo dal territorio salernitano, punta a diffondere il concetto di turismo intelligente offrendo servizi di qualità per la promozione dei territori di tutte le Regioni italiane.