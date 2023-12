Salerno, il "Ruggi" attiva un percorso anti-violenza per i pazienti Il progetto è stato presentato questa mattina in via San Leonardo

L'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" ha attivato un percorso anti-violenza per garantire supporto sanitario e psicologico ai pazienti che ne avranno bisogno. Un progetto multidisciplinare che è stato presentato questa mattina in via San Leonardo. "Il percorso è attivo nei quattro pronto soccorso della nostra azienda", ha spiegato il direttore sanitario Walter Longanella. "Cura sia violenze sessuali che ogni altro tipo di maltrattamenti ai danni di uomini, donne e bambini".

Negli ultimi tempi, purtroppo, anche la provincia di Salerno ha fatto registrare un aumento di casi di violenza sulle donne. Pertanto il "Ruggi" ha deciso di intensificare il percorso anti-violenza che garantirà sia supporto sanitario che sensibilizzazione e informazione. Nel caso in cui le vittime non volessero denunciare, i sanitari potranno comunque informarle delle tante opportunità presenti sul territorio; viceversa avvieranno l'iter per il trasferimento nelle case rifugio.

Prezioso sarà anche il lavoro dei pediatri per svelare eventuali violenze su minori. Un lavoro di squadra che, chiaramente, partirà dal pronto soccorso. All'arrivo del paziente, infatti, sarà effettuato uno screening per individuare le violenze, presunte o reali. Grande attenzione, inoltre, sarà riservata anche alla corretta catena di custodia: si tratta di una fase indispensabile per raccogliere e conservare i campioni che potrebbero fornire elementi utili in fase investigativa.