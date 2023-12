Salerno inaugura la "Casa di babbo natale" ad Ogliara Lo spazio dedicato ai più piccoli del quartiere

Non solo Luci d'artista e installazioni luminose in centro, anche i quartieri periferici di Salerno provano a vivere appieno la magia del Natale.

In queste ore, infatti, è stata inaugurata la casa di Babbo Natale ad Ogliara. L'iniziativa è stata promossa dalla pro loco guidata dal presidente Luigi Cuoco.

Fino al 17 dicembre laboratori per i più piccoli, caramelle, giochi e la foto con Babbo Natale per i bambini... ma non solo.