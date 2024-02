Maltempo, in Campania prorogata l'allerta soltanto per Piana del Sele e Cilento Richiesto ai sindaci delle zone interessate di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali

Il Centro Funzionale della Regione Campania ha valutato il permanere del rischio idrogeologico in tutto il Cilento e nella Piana del Sele anche allo scadere della vigente allerta meteo (che termina alle 23.59 di oggi su tutta la Campania).

Per questo motivo ha prorogato, solo sulle zone di allerta 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento) l’allerta meteo Gialla. Aldilà del permanere di isolate precipitazioni, si evidenzia ancora la possibilità di frane, caduta massi e smottamenti per effetto della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità del territorio nonché di innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e allagamenti.

La Sala Operativa ha pertanto diramato il nuovo avviso di allerta meteo raccomandando ai Sindaci delle zone interessate di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC).