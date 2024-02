Prysmian, esplode la rivolta: corteo dei lavoratori allo svincolo autostradale La rabbia dei dipendenti dello stabilimento, che chiedono certezze sul proprio futuro

Giornata di tensione e manifestazioni a Battipaglia, dove i lavoratori della Fos Prysmian hanno organizzato un presidio nei pressi dello svincolo dell'autostrada A2 del Mediterraneo. Le maestranze, in lotta per evitare la chiusura dello stabilimento della Piana del Sele, hanno poi sfilato in corteo.

Disagi inevitabili per la circolazione, rallentata in più punti sia nei pressi dell'autostrada che lungo la Statale 18 e nel centro di Battipaglia.

Sul posto anche le forze dell'ordine, per evitare che la situazione potesse degenerare. I lavoratori da tempo chiedono a gran voce risposte sul proprio futuro che però tardano ad arrivare.

La proprietà è intenzionata a chiudere, il ministro delle Imprese e del Made in Itali Adolfo Urso ha fatto sapere che il Governo cercherà un imprenditore intenzionato a subentrare di qui ai prossimi tre mesi.