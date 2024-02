Presidio per la pace a Salerno: basta a tutte le guerre "Si affrontino politicamente e culturalmente le cause scatenanti dei conflitti"

Anche Salerno dice basta a tutte le guerre. Presidio per la pace questa mattina in Piazza Vittorio Veneto. L’appuntamento si inserisce in una più ampia giornata nazionale di mobilitazione, che vede le città italiane impegnate in contemporanea per richiedere un immediato cessate il fuoco in Palestina e Ucraina. Presenti associazioni, i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, l’Arci Salerno, l’Arcigay Salerno, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Memoria in Movimento, Comunità Papa Giovanni XXIII.

I dettagli

Fondamentale – chiariscono i partecipanti al presidio - porre l'accento sull'urgenza di una diplomazia attiva e sul rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali, affrontando politicamente e culturalmente le cause scatenanti dei conflitti, proponendo un percorso di pace che deve essere globale.